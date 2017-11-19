Бонуччи: «Милан» атакует слишком предсказуемо, нужно перебороть страх

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от «Наполи» в матче 13-го тура итальянской серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Мы испытываем разочарование прежде всего из-за игры во второй половине, когда мы много атаковали. „Наполи“ сильно прессинговал в первом тайме, но мы доходили до финальной трети поля, а затем команду сковывал страх, и мы слишком часто били издали. Вот почему нам нужно расти с точки зрения характера: мы делаем вещи, которые слишком предсказуемы и которые не могут сломать организованную команду вроде „Наполи“. Мы должны сделать последний шаг, чтобы оставить страх позади.



Нам не хватает чего-то, чтобы получить результат, даже если качество игры улучшается. Нужно укреплять уверенность в себе и решительность», — сказал Бонуччи в эфире Mediaset Premium.