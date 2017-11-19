Монтелла: я правда оптимистично настроен. Не знаю, почему

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от «Наполи» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Я доволен игрой, поскольку мы показали отличный характер, и наше движение тоже улучшилось. Когда вы плохо играете и проигрываете, это расстраивает, а когда вы уступаете и заслуживаете большего, то это тоже расстраивает, но с иным послевкусием. Мы не были достаточно острыми в последней трети поля, но доставили „Наполи“ много проблем.

Я благодарю клуб за оказанную мне поддержку. Я изо всех сил стараюсь изменить ситуацию. Я правда оптимистично настроен. Не знаю, почему. Чувствую, что мы уже преодолели худший период сезона. Я по-прежнему убеждён, что эти игроки прибавят и дадут нам лучшие результаты в будущем», — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.