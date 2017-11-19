Хацкевич: поражение «Шахтёра» очень сильно мотивировало ребят из «Динамо» (Киев)

Главный тренер киевского«Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Зиркой» (2:0) в выездном матче 16-го тура УПЛ.



«То, что мы делаем на тренировках — моделирование атак — принесло нам результат. И это радует. Футболисты это понимают и чувствуют, что удовольствие приходит только тогда, когда то, что нарабатывается в тренировочном процессе, воплощается в результат.



Вчерашнее поражение «Шахтёра» от «Александрии» очень сильно мотивировало ребят перед игрой с «Зиркой». В прошлый раз, когда мы играли с «Карпатами» во Львове и также знали, что «Шахтёр» потерял очки, мы не довели игру до победы. А сегодня отношение футболистов и игровая дисциплина были на более высоком уровне. Считаю, результат закономерен», — приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо».