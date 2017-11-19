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«Зенит» и «Тосно» определились с комплектами формы на северное дерби

Футбол

«Зенит» и «Тосно» определились с комплектами формы на матч 17-го тура РФПЛ. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Зенит» сыграет в лазурном комплекте, а «Тосно» — в белом, информирует официальная страница ФК «Тосно» в социальной сети «Твиттер».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РФПЛ «Зенит» — «Тосно». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».

Фото доступно на официальной странице ФК «Тосно» в социальной сети «Твиттер».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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