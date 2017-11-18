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Буйволов: для «Тосно» «Зенит» — это в первую очередь хороший раздражитель

Футбол

Защитник «Тосно» Андрей Буйволов поделился ожиданиями от выездного матча 17-го тура РФПЛ с «Зенитом» (19 ноября).

«Готовимся, в принципе, как обычно к любой игре. Ничего такого сверхъестественного мы не делаем. Просто, наверное, для нас «Зенит» — это в первую очередь хороший раздражитель, потому что один из лидеров чемпионата. Наверное, больше проверить свои силы. Насколько мы, наверное, стали сильнее по сравнению с первой игрой.

Просто надо сыграть дисциплинированно в обороне. Думаю, наша команда на это способна. Тем более линия защиты у нас по сравнению с другими играми сыграннее стала намного. Поэтому мы друг друга понимаем с полуслова», — цитирует игрока сайт клуба.

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Источник: Футбольный клуб "Тосно" Сообщить об ошибке
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