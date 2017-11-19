Азар считает, что «Челси» способен догнать «Манчестер Сити» в таблице АПЛ

Полузащитник «Челси» Эден Азар надеется, что лондонской команде удастся навязать «Манчестер Сити» борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Действующий чемпион АПЛ после 12 матчей отстаёт от лидирующих в таблице «горожан» на девять очков.



«Манчестер Сити» много побеждает, но мы хотим сократить отрыв. Никогда не знаешь, что произойдёт в Премьер-лиге. В прошлом сезоне мы выиграли 13 матчей подряд, так почему бы не повторить? Мы должны быть готовы к этому", — приводит слова Азара интернет-издание Goal.

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