Де Брёйне: «Манчестер Сити» чувствует уверенность в своём стиле игры

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал победу над «Лестер Сити» (2:0) в выездном матче 12-го тура АПЛ.

«Мы контролировали игру в течение всех 90 минут. Это нелегко против „Лестера“, потому что они играют очень дисциплинированно. Мы создали не слишком много моментов, но во второй половине показали очень хороший футбол.



Мы чувствуем уверенность в том, как мы играем. Впереди у команды напряжённый график, но пока что мы отлично справляемся», — приводит слова игрока Sportsmole.