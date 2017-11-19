«Ростов» — «Амкар»: стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Амкара» на предстоящий сегодня, 19 ноября, в Ростове-на-Дону матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Ионов, Маер, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Гошев, Бобен, Киреев, Байрамян, Зуев, Думбия, Бухаров, Дядюн.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гол, Форбс, Огуде.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Шаваев, Гащенков, Салугин, Прокофьев, Бодул.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Амкар». Начало — в 16:30 мск.