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«Ростов» — «Амкар»: стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ

Футбол

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Амкара» на предстоящий сегодня, 19 ноября, в Ростове-на-Дону матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Ионов, Маер, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Гошев, Бобен, Киреев, Байрамян, Зуев, Думбия, Бухаров, Дядюн.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гол, Форбс, Огуде.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Шаваев, Гащенков, Салугин, Прокофьев, Бодул.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Амкар». Начало — в 16:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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