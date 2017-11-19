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«Малага» одержала вторую победу в Примере и покинула последнее место

Футбол

В матче 12-го тура испанской Примеры «Малага» принимала «Депортиво» и одержала победу со счётом 3:2.

Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте — точным ударом отметился Роберто Росалес. На 23-й минуте Лукас Перес счёт сравнял, а в начале второго тайма Фабиан Шёр вывел гостей вперёд. Отыграться «анчоусы» сумели на 63-й минуте благодаря голу Гонсало Чори Кастро. Вторую победу в сезоне «Малаге» принёс Борха Гонсалес, отличившийся на 84-й минуте.

Благодаря этой победе «Малага» (7 очков) покинула последнее место в таблице Примеры, поднявшись на 18-ю позицию. «Депортиво» (11 очков) располагается на 16-й строчке.

Испания - Примера. 12-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Малага
Малага
3 : 2
Депортиво
Ла-Корунья
1:0 – Росалес – 15, 1:1 – Перес – 23, 1:2 – Шёр – 52, 2:2 – Кастро – 63, 3:2 – Гонсалес – 84
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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