«Малага» одержала вторую победу в Примере и покинула последнее место

В матче 12-го тура испанской Примеры «Малага» принимала «Депортиво» и одержала победу со счётом 3:2.

Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте — точным ударом отметился Роберто Росалес. На 23-й минуте Лукас Перес счёт сравнял, а в начале второго тайма Фабиан Шёр вывел гостей вперёд. Отыграться «анчоусы» сумели на 63-й минуте благодаря голу Гонсало Чори Кастро. Вторую победу в сезоне «Малаге» принёс Борха Гонсалес, отличившийся на 84-й минуте.

Благодаря этой победе «Малага» (7 очков) покинула последнее место в таблице Примеры, поднявшись на 18-ю позицию. «Депортиво» (11 очков) располагается на 16-й строчке.