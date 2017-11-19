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Рамос: я бы тысячу раз истёк кровью за футболку «Реала»

Футбол

Защитник «Реала» Серхио Рамос, получивший перелом носа в матче 12-го тура испанской Примеры с «Атлетико», опубликовал по этому поводу сообщение в своём «твиттере».

«Я бы тысячу раз истёк кровью за эту эмблему и за эту футболку. Спасибо за поддержку. Я скоро вернусь», – написал капитан «Реала».

В концовке первого тайма игрок «матрасников» Лукас-Франсуа Эрнандес, пытаясь опередить капитана «сливочных» в своей штрафной, нанёс ему сильный удар бутсой в нос. Из-за кровотечения Рамосу пришлось ненадолго покинуть поле, а после перерыва он был заменён на Хосе Игнасио Начо. Позже стало известно, что у него сломан нос.

Рамос получил перелом носовой перегородки в мадридском дерби
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Серхио Рамос Травмы — футбол Фото
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