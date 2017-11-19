Рамос: я бы тысячу раз истёк кровью за футболку «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос, получивший перелом носа в матче 12-го тура испанской Примеры с «Атлетико», опубликовал по этому поводу сообщение в своём «твиттере».



«Я бы тысячу раз истёк кровью за эту эмблему и за эту футболку. Спасибо за поддержку. Я скоро вернусь», – написал капитан «Реала».

В концовке первого тайма игрок «матрасников» Лукас-Франсуа Эрнандес, пытаясь опередить капитана «сливочных» в своей штрафной, нанёс ему сильный удар бутсой в нос. Из-за кровотечения Рамосу пришлось ненадолго покинуть поле, а после перерыва он был заменён на Хосе Игнасио Начо. Позже стало известно, что у него сломан нос.