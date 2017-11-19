«Зенит» повторил клубный антирекорд, не забивая в чемпионате России 384 минуты

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес реализовал пенальти в матче 17-го тура РФПЛ против «Тосно», открыв счёт на 20-й минуте, и прервал безголевую серию сине-бело-голубых на 384-й минуте. Это повторение худшего результата питерского клуба в высшем дивизионе чемпионата страны, установленного в 1997 году.

Тогда питерцы не могли забить с 8-го по 12-й тур, пока на 22-й минуте матча с «Тюменью» (1:0) не отличился Владимир Лебедь.

Ригони сделал передачу в штрафную, Дугалич не успел к мячу и попал по ноге Шатову. Паредес с 11-метровой отметки мощно пробил в нижний угол — Юрченко угадал направление удара, но выручить команду не сумел.

«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РФПЛ «Зенит» — «Тосно». К 50-й минуте счет 1:0.