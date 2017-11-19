Аллегри: «Ювентус» получил неожиданную пощёчину от «Сампдории»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал гостевое поражение от «Сампдории» (2:3) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Это был один из лучших первых таймов в нашем исполнении в нынешнем сезоне, но нам не удалось забить. Когда мы проигрывали в счёте по ходу встречи, у нас были шансы. Нужно было не спешить в завершающей стадии атак.

Нужно разобраться в своей игре. «Ювентус» пропускает слишком много голов, и особенно в гостевых матчах. Сегодня получили неожиданную пощёчину, из-за которой потеряли голову. Нужно было играть более терпеливо, даже когда не всё складывалось в нашу пользу», — цитирует Аллегри Mediaset Premium.