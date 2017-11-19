Жулиано помог «Фенербахче» разгромить «Сивасспор» с Дьяковым в составе

В матче 12-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» принимал на своём поле «Сивасспор». Встреча проходила на стадионе «Улкер – Шюкрю Сараджоглу» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Роберто Сольдадо, а ещё один гол забил Набиль Дирар. Голевой передачей в эпизоде с последним голом «Фенербахче» в матче отметился бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано. За «Сивасспор», в составе которого полный матч провёл российский защитник Виталий Дьяков, отличился Тьеви Бифума.

Отметим, что в этом матче арбитр показал игрокам девять жёлтых карточек, одна из которых на 64-й минуте превратилась в красную для всё того же Бифума.

«Фенербахче» (20 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, «Сивасспор» (19) — на шестом месте.