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Жулиано помог «Фенербахче» разгромить «Сивасспор» с Дьяковым в составе

Футбол

В матче 12-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» принимал на своём поле «Сивасспор». Встреча проходила на стадионе «Улкер – Шюкрю Сараджоглу» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Роберто Сольдадо, а ещё один гол забил Набиль Дирар. Голевой передачей в эпизоде с последним голом «Фенербахче» в матче отметился бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано. За «Сивасспор», в составе которого полный матч провёл российский защитник Виталий Дьяков, отличился Тьеви Бифума.

Отметим, что в этом матче арбитр показал игрокам девять жёлтых карточек, одна из которых на 64-й минуте превратилась в красную для всё того же Бифума.

«Фенербахче» (20 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, «Сивасспор» (19) — на шестом месте.

Турция - Суперлига. 12-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Фенербахче
Стамбул
4 : 1
Сивасспор
Сивас
1:0 – Дирар – 31, 1:1 – Бифума – 46, 2:1 – Сольдадо – 61, 3:1 – Сольдадо – 77, 4:1 – Сольдадо – 81
Удаления: нет – Бифума, 64
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сивасспор ФК Фенербахче Виктор Жулиано Виталий Дьяков
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