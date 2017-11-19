Кокорин: Дзюба к ребёнку спешил, даже меня не подождал

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал разгром «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 5:0 у пользу сине-бело-голубых.

«Эмоции положительные, все счастливы, что выиграли в чемпионате, готовимся дальше. Круг почёта в честь 10-летия чемпионства «Зенита» мы не видели, но понятно, что многие пришли поздравить ребят. Второй тайм получился таким ярким, потому что соперник устал, начал упускать наших игроков. Никто не загадывал, что 5:0 будет сегодня. «Тосно» — хороший соперник.

Готовимся, осталось ещё несколько матчей перед перерывом, усталость есть, у кого-то травмы. Артёма Дзюбу поздравили в раздевалке с голом. Почему Артём с прессой не говорил? Да он к ребёнку спешил, даже меня не подождал», – передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.