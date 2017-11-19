Дзюба в ответ на просьбу об интервью вновь сказал журналистам: «Пирожки»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после разгрома «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ (5:0) не захотел общаться с представителями СМИ. Форвард в ответ на просьбу об интервью вновь сказал журналистам: «Пирожки». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Дзюба повторил отговорку от общения с журналистами бывшего партнёра по команде Александра Рязанцева, которую тот использовал в 2012 году после поражения «Рубина» во встрече с «Амкаром». Тогда Рязанцев, который выступал в казанском клубе, проходя мимо журналистов, бросил ставшую впоследствии крылатой фразу «Извините, пирожки».

Ранее Дзюба использовал фразу после поражения в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПб» (2:3 ДВ).

Видео доступно в «Твиттере».