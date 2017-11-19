Заболотный: «Зенит» полностью переиграл «Тосно» и заслуженно победил

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал гостевое поражение в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги от «Зенита» (0:5).

«Мы старались, «Зенит» полностью нас переиграл и заслуженно победил, тут нечего сказать. Стараемся играть, иногда неправильно, из-за этого соперник больше владеет мячом и качественнее атакует. Думаю, этот опыт поможет нам. Робости от трибун не было, думаю, дело не в этом. У нас просто выпали два-три игрока, неудачно вошли в игру, и из-за этого качество игры пострадало.

Приглашение в сборную — положительный момент для меня, в том плане, что тоже опыт. Надо дальше работать и показывать себя. В сборную нужно ехать, чтобы не за кем-то посмотреть, а играть, наигрывать свои комбинации. Все силы там уходят на подготовку к товарищеским матчам. Но это уже в прошлом, сейчас сосредоточен на игре за клуб.

Пенальти сломал игру? Скорее совокупность всех действий, не знаю, седьмой по счёту пенальти в наши ворота. Где-то мы неправильно играем, где-то соперник переигрывает. Не знаю, кто сейчас сильнее, «Спартак» или «Зенит».

Закрытая крыша стадиона — своеобразное новшество для меня, как в манеже играть. Приятно, что не холодно. К полю есть вопросы, но это вопросы к «Зениту», мы были в равных условиях», – передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.