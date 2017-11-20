«Барселона» обжалует жёлтые карточки Пике и Суареса перед игрой с «Валенсией»

«Барселона» собирается обжаловать жёлтые карточки защитника Херарда Пике и нападающего Луиса Суареса, которые они получили в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0), сообщает официальный сайт клуба.

Пике получил свою пятую жёлтую карточку в сезоне на 29-й минуте игры с «Леганесом» за то, что придержал оппонента, владевшего мячом. Из-за этого предупреждения он получил автоматическую дисквалификацию на следующий матч с «Валенсией», который состоится 26 ноября.

Суарес на 52-й минуте помешал голкиперу соперника ввести мяч в игре. Для уругвайского футболиста это предупреждение стало третьим в сезоне, однако он в матче с «Валенсией» принять участие сможет.