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«Барселона» установила рекорд клуба в Примере по количеству пропущенных голов

Футбол

Успех «Барселоны» в матче с «Леганесом» (3:0) в рамках Примеры позволил подопечным Эрнесто Вальверде установить очередное достижение. В стартовых 12 матчах чемпионата Испании каталонцы пропустили всего четыре гола, что является рекордом клуба из Барселоны. Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген отстоял на ноль в своём восьмом матче Примеры текущего сезона.

Рекорд чемпионата Испании по этому показателю принадлежит «Атлетико». В 1995 году команда из Мадрида в стартовой дюжине игр сезона пропустила лишь трижды.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Леганес ФК Барселона Марк-Андре тер Штеген
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