В Турции любительские команды сыграли на залитом водой поле

Футбольный матч в Турции был сыгран на залитом водой поле. После мощнейшего дождя газон оказался затопленным, но игра все же состоялась и команда «Мескиспор» разгромила «Анамур Музспор»

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В Мерсине, где проводилась игра, в среднем только 67 дождливых дней в году.



Победа вывела «Мескиспор» на второе место в Супер-любительской лиге Мерсина, «Музспор» идет шестым.



«Мескиспор» выиграл все свои домашние игры в этом сезоне, забив 22 мяча и не пропустив ни разу.

Видео доступно в «твиттере» Fotomaç‏.