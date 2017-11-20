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В Турции любительские команды сыграли на залитом водой поле

Футбол

Футбольный матч в Турции был сыгран на залитом водой поле. После мощнейшего дождя газон оказался затопленным, но игра все же состоялась и команда «Мескиспор» разгромила «Анамур Музспор»

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В Мерсине, где проводилась игра, в среднем только 67 дождливых дней в году.

Победа вывела «Мескиспор» на второе место в Супер-любительской лиге Мерсина, «Музспор» идет шестым.

«Мескиспор» выиграл все свои домашние игры в этом сезоне, забив 22 мяча и не пропустив ни разу.

Видео доступно в «твиттере» Fotomaç‏.

Источник: Fotomac Сообщить об ошибке
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