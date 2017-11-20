Быстров: чего удивляться, что в «Зените» нет питерских игроков, их негде взять

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, ныне выступающий за «Тосно», рассказал, почему он покинул «Краснодар» и высказал своё мнение о нынешнем «Зените», за который хавбек выступал ранее.

«Руководство клуба приняло решение — не продлевать со мной контракт, который у меня закончился. Я играл там мало. Скорее всего — не подходил под тактическую схему. Поэтому ничего необычного в моем уходе не было. Сезон я вообще начинал без клуба. Предложение от «Тосно» было наилучшим вариантом, самое главное, что я играю дома. «Тосно» — хорошая команда. Чем больше клубов в Премьер-Лиге будет из нашего региона, тем лучше. Это создает конкуренцию и повышает интерес к футболу.

«Зенит» в стадии строительства, хотя команда очень сильная. Слышал разговоры о том, что сине-бело-голубые не до конца укрепились. Однако, если «Зенит» не укрепился, то что тогда говорить об остальных командах, которые никогда в жизни этого не делали. Там каждый игрок хорошего уровня. Не удивляет, что в команде очень мало питерских игроков, а чего удивляться, если их негде взять. Была бы возможность — взяли. Зато много аргентинцев. Впрочем, поживем — увидим. Если команда на будущий год будет играть в Лиге чемпионов, может это себя и оправдает.

Сине-бело-голубых усиливали не под чемпионат России, поэтому они обязаны далеко проходить и в Лиге Европы, в котором, правда, есть много команд хорошего уровня. «Арсенал», например. Однако «Зенит» точно не хуже остальных и ему по силам выиграть Лигу Европы. Впрочем, посмотрим еще, кто выйдет в этот турнир из Лиги чемпионов", — цитирует Быстрова «Спорт уик-энд».