Таски: у игроков «Спартака» нет нехватки мотивации

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Марибором». Встреча состоится 21 ноября, начало — в 20:00 мск.

«Совсем не сложно настроить себя на игры внутреннего чемпионата. Мы понимаем, что надо выкладываться в каждом матче. Игра в Лиге чемпионов — особая награда для каждого футболиста. Мы очень радуемся, когда выходим играть. Именно из-за этого у нас нет нехватки мотивации. Мы играем в чемпионате для того, чтобы занимать высокие места и в следующем году вновь играть в Лиге чемпионов.

Конечно, нам важно будет сыграть на ноль в этом матче. Нам не будет просто, но это наши намерения, оставить свои ворота в неприкосновенности. Наша задача как защитников сыграть максимально хорошо в обороне. Я не играл в первой игре, но помню, что в составе «Марибора» есть хороший нападающий с международным опытом, который постоянно напрягал наших защитников. Нам нужно быть максимально внимательными, чтобы не допустить ошибок", — передаёт слова Таски корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.