Зобнин готов сыграть с «Марибором» с первых минут, участие Ещенко под вопросом

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин готов сыграть против «Марибора» в 5-м туре Лиги чемпионов с первых минут, а участие защитника Андрея Ещенко под вопросом. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«Не могу сказать, что Зобнин сможет провести на поле все 90 минут, но, безусловно, он готов играть с первой минуты. Самедов с сегодняшнего дня в общей группе и тоже в строю. Он прошел все тесты, и готов играть. Безусловно, не все 90 минут. Из тех, у кого проблемы, больше всего вопросов по Ещенко. Сегодня еще посмотрим за его состоянием. Для нас этот матч очень важен. Игра будет непростая, но поле покажет, кто был лучше и больше хотел победить. Самый главный результат — это наша победа. Все остальное не в счёт.

Играть в Лиге чемпионов — это особенное чувство и для болельщиков, и для игроков. Мы видели ту атмосферу, которая царила на стадионе во время предыдущих матчей. Из-за долгого перерыва без ЛЧ эмоции и на трибунах, и на поле зашкаливают. Надеюсь, что завтра будет очередной повод для радости», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Также Каррера ответил на вопрос о том, есть ли у него счастливый пиджак.

«Нет. По сути, даже этот пиджак не мой! Это официальный костюм «Спартака», — сказал Каррера.

Матч «Спартак» — «Марибор» состоится 21 ноября. Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.