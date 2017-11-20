«Вест Бромвич» уволил главного тренера

«Вест Бромвич» объявил об увольнении Тони Пьюлиса с поста главного главного тренера команды. Временно исполнять обязанности наставника команды будет Гэри Мегсон, который ранее занимал должность ассистента валлийского специалиста.

В текущем сезоне «Вест Бромвич» под руководством Пьюлиса занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 12 туров.

«Такие решения никогда не принимаются в один момент, но они в интересах клуба. Результаты этого и прошлого сезонов расстраивали, и мы бы хотели выразить признательность Тони за его работу в клубе. Желаем ему успехов в будущем», — цитирует председателя правления клуба Джона Уильямса официальный сайт «Вест Бромича».