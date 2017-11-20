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Мончи: когда говорил Тотти, что не продлим контракт, дрожали колени

Футбол

Спортивный директор «Ромы» Мончи рассказал, как сообщил бывшему нападающему и капитану римлян Франческо Тотти, что клуб принял решение не продлевать с ним контракт.

«Я думаю, это была не лучшая новость в его жизни, но я считаю, что он оценил факт, что я сказал об этом глядя в глаза. Уверен, что это важно для формирования хорошего отношения между нами. Когда я это говорил, мои колени дрожали», — цитирует Мончи AS.

Франческо Тотти является воспитанником «Ромы», за которую играл с 1992 по 2017 год.

Тотти: сожалею только о том, что выиграл не так много трофеев
Источник: AS Сообщить об ошибке
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