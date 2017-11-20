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Тавеккио: все говорят, что я выбрал Вентуру, но это не так. Его выбрал Липпи

Футбол

Карло Тавеккио, объявивший сегодня об уходе с поста главы Федерации футбола Италии, рассказал, что на решении назначить главным тренером сборной Италии в 2016 году Джампьеро Вентуру настоял экс-наставник «скуадры адзурры» Марчело Липпи.

«Все говорят, что я выбрал Вентуру, но это не так. Его выбрал Липпи. Однако я тоже виноват. Мне следовало поменять тренера в перерыве ответного матча со Швецией», — сказал Тавеккио.

Напомним, что Вентура был уволен с поста главного тренера итальянской сборной после невыхода национальной команды на ЧМ-2018 по итогам стыковых матчей со шведами (0:1, 0:0).

В Италии сообщили, что Тавеккио покинул пост президента федерации футбола
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура Марчелло Липпи
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