Рашфорд: до уровня эпохи Фергюсона далеко, но «МЮ» идёт в правильном направлении

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признал, что его команда всё ещё далека от уровня эпохи сэра Алекса Фергюсона, но считает, что манкунианцы находятся на правильном пути под руководством Жозе Моуринью.

«Мы закончили второй год и выиграли три трофея, так что победы стали для нас чем-то нормальным. Это то, что всегда было у „МЮ“, поэтому важно попробовать вернуть вкус больших побед на «Олд Траффорд». Нам ещё предстоит пройти долгий путь до уровня эпохи сэра Алекса Фергюсона, потому что тогда победы были постоянными. А это отличается от победы в одном или двух турнирах.

Это сложнее, потому что все хотят победить команду-династию. Мы хотим сделать «Олд Траффорд» крепостью, как это было раньше. У нас есть правильный тренер, команда движется вперёд", — цитирует игрока Press Association Sport.