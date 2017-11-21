По случаю Всемирного дня ребёнка тренировку «Барселоны» провели дети

«Барселона» организовала специальную акцию, приуроченную к к празднованию Всемирного дня ребёнка, который отмечается по решению ООН 20 ноября. К тренировочному процессу каталонского клуба были привлечены дети, пишет Daily Mail. Утро для юных любителей футбола началось в офисе «Барселоны», дети побывали в кабинете Хосепа Бартомеу и пообщались с президентом клуба, а затем отправились в тренировочный центр.



Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде наблюдал со стороны, как приглашённые дети проводили занятия для Лионеля Месси и других звёзд, а позже специалист сделал несколько рекомендаций относительно тренировочного процесса. От общения с Месси дети пришли в восторг.



Каталонский клуб ведёт подготовку к матчу с «Ювентусом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 22 ноября.

Видео можно посмотреть в «твиттере» издания Daily Mail.