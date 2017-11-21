Руди: Сандо Вагнер усилил бы игру «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Себастьян Руди считает, что клубу стоит приобрести нападающего «Хоффенхайма» Сандро Вагнера. О способностях последнего Руди знает не понаслышке, поскольку в предыдущем сезоне сам защищал цвета «Хоффенхайма».

«Вагнер – классный футболист. В предыдущем сезоне Сандро уже доказал это. Вагнер в любом случае усилил бы игру «Баварии». Всё зависит от того, как принимает футболиста команда. Нельзя сказать, что в «Баварии» игрокам приходится чересчур трудно», — сказал Руди.

Ранее главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман отметил, что клуб готов отпустить Вагнера в «Баварию», если за него заплатят соответствующую сумму отступных. Контракт Вагнера с клубом в силе до лета 2020 года.