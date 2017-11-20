Салихамиджич: покупка Сандро Вагнера? «Баварию» время не поджимает

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил интерес клуба к нападающему «Хоффенхайма» Сандро Вагнеру. Немецкий гранд может попытаться приобрести этого футболиста в зимнее трансферное окно.

«Да, мы встречались с президентом «Хоффенхайма» и беседовали на этот счёт. Вопрос будет зависеть от суммы отступных. Мы вполне спокойны и не испытываем давления. «Баварию» время не поджимает», — приводит слова Салихамиджича интернет-портал Goal.

Ранее главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман отметил, что его клуб готов вести переговоры с «Баварией» насчёт Вагнера.