Пейчинович: Дзагоев просто забыл назвать «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал слова полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который недавно заявил, что в нынешнем сезоне РФПЛ в футбол можно играть только с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком», тогда как в матчах с остальными командами превалирует борьба.

«Нет, мы так не играем. Думаю, Дзагоев просто забыл назвать «Локомотив». Мы играем так же, как «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». «Автобус» в штрафной не паркуем», — сказал сербский футболист.

Пейчинович также поделился мнением, в чём заключается сила лидирующего в чемпионате России «Локомотива».

«Сила – в коллективной, дружной работе. Если купите «Феррари» без мотора, машина не поедет. Конечно, у нас хороший тренерский штаб. Игроки делают именно то, что он просит. Если бы у «Локо» не было футболистов высокого уровня, команде было бы тяжело идти в лидерах. Сильные тренеры и качественные игроки, безусловно, залог успехов. Раньше нам просто немного не хватало эмоций, чтобы выйти на новый уровень. С Сёминым нашли свои козыри».