Верховная рада Украины может разрешить телерадиокомпании не показывать ЧМ-2018

Верховная рада может разрешить национальной общественной телерадиокомпании Украины отказаться от показа любых мероприятий, которые проходят в России. Депутаты Ольга Червакова, Виктория Сюмар и Елена Кондратюк («Батькивщина») разработали законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании».



В тексте проекта указано, что национальной общественной телерадиокомпании Украины разрешено отказаться от трансляций спортивных событий, которые проходят на территории России, если трансляции «могут нести угрозу информационной безопасности Украины».



Окончательное решение по показу после утверждения законопроекта будет принимать правление национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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