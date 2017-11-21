«Спартак» разгромил «Марибор в Юношеской лиге УЕФА

«Спартака» взял реванш у «Марибора» за поражение в первом туре Юношеской лиге УЕФА – 0:1. На сей раз подопечные Алексея Лунина были на голову сильнее соперника и добились крупной победы – 5:0.

В составе московского «Спартака» по дублю оформили Максим Калачевский и Александр Руденко. Последний также стал автором результативной передачи. Ещё один гол в составе «Спартака» забил Илья Мазуров.

После пяти туров на счету «Спартака» 8 очков и второе место в группе Е. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, что 21 ноября на стадионе «Открытие Арена» сыграют взрослые команды «Спартака» и «Марибора». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 20:00 мск.