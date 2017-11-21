Созин: матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» надо переносить на резервную дату

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал ситуацию по поводу проведения матча 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив».

Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи из-за холодной погоды в Хабаровске в день матча, но руководство СКА ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 16 градусов.

«Я считаю, что в вопросе переноса матча между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск» во главе угла стоит регламент. У нас есть чёткие правила переноса матчей и условий игры. Если температура воздуха не позволяет играть на улице, то матч должен быть перенесён. Но переносить из Хабаровска нельзя ни в Сочи, ни в Махачкалу. Болельщики, которые живут в Хабаровске, тоже хотят посмотреть футбол. Поэтому для меня вообще не существует понятия «перенос в другой город». Переносить надо на другие даты, но матч должен проходить именно в Хабаровске. Но почему болельщики должны приходить в "-20"? Для кого иначе эта игра? Прийти, чтобы посмотреть, как 22 человека зябнут на поле? В таких условиях футбол продолжатся всего минут 20… Так что при таких условиях матч надо переносить на резервную дату, но играть всё равно в Хабаровске», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.