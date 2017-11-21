Куртуа: счёт первой игры «Челси» и «Карабаха» не должен обманывать, будет тяжело

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом».

Матч «Карабах» — «Челси» состоится в Баку 22 ноября, начало — в 20:00 мск. В первой игре в Лондоне английская команда разгромила соперника со счётом 6:0.

«Настроены на завтрашний матч. Счёт в нашей первой игре не должен обманывать. Мы уважаем соперника, и завтра, думаю, нам будет тяжело.

Хотим заработать три очка. Да, мы фавориты встречи, и победа в Баку поможет нам завоевать путёвку в 1/8 финала, но нужно учитывать, что «Карабах» сумел создать проблемы «Атлетико» в обеих играх. Будем прессинговать. Думаю, «Карабах» завтра отдаст мяч нам и будет больше контратаковать, стараясь поймать нас на ошибках. Нужно быть предельно внимательными.

Сначала нам нужно обыграть «Карабах» и завоевать путёвку в следующий этап, а потом уже думать, мы будем первыми или вторыми в группе. В любом случае все 16 команд, которые сыграют в 1/8 финала, будут сильны. Причём порой со второго места в квартете выходят более грозные соперники.

Я рад находиться в Азербайджане. Помню, приезжал в Баку четыре года назад. Мне нравится местная культура и гостеприимность. Надеюсь, завтрашний матч будет интересным для всех", — заявил бельгийский вратарь «Челси», слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.