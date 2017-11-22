Роналду обошёл Месси по количеству голов в ЛЧ в составе одного клуба

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился дублем к 54-й минуте гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ. Теперь на счету португальца 98 забитых мячей в турнире в составе «сливочных».



По количеству голов в Лиге чемпионов в составе одного клуба Роналду обошёл форварда «Барселоны» Лионеля Месси, в активе которого 97 забитых мячей. Показатель лидера атак «Королевского клуба» является рекордным.



Криштиану перешёл в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», в составе которого забил 16 голов в еврокубках.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча АПОЭЛ — «Реал».