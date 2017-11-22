Гвардиола: сложно действовать с полной отдачей, если путёвка в плей-офф получена

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал минимальную победу над «Фейеноордом» (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Английская команда, которая досрочно уже обеспечила место в плей-офф ЛЧ, гарантировала себе ещё и первое место в группе.



«Мы могли сыграть лучше, но порой, когда путёвка в следующий этап уже получена, сложно сфокусироваться и действовать с полной самоотдачей. Это нормально. Несмотря ни на что, мы победили. И гол Стерлинга получился на загляденье», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Ремейк финала ЛЧ в Севилье. «Ливерпуль» отдаёт победу, выигрывая 3:0! «Севилья» и «Ливерпуль» выдали сумасшедший матч на «Рамон Санчес Писхуан». Команда Клоппа вела 3:0, но умудрилась упустить победу.