Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Дуглас Коста не намерен отвечать на критику Хёнесса

Футбол

Бывший полузащитник «Баварии» Дуглас Коста, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса» на правах аренды, прокомментировал критику президента мюнхенцев Ули Хёнесса в его адрес. Глава немецкого гранда, в частности, назвал бразильского футболиста наёмником.

«Я очень лёгкий человек и задним числом не стану упрекать Хёнесса. В такие игры не играю. Но каждый осознаёт, что говорит, и должен затем жить с последствиями сказанного. Если бы я был президентом, возможно, и сам кое-что сказал бы публично. Правда, я бы не употреблял слова «наёмник». Мне слова Хёнесса были неприятны», — приводит слова Косты Sky Germany.

Хёнесс: Дуглас Коста — немного наёмник, «Баварии» не понравился его характер
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент