Дуглас Коста не намерен отвечать на критику Хёнесса

Бывший полузащитник «Баварии» Дуглас Коста, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса» на правах аренды, прокомментировал критику президента мюнхенцев Ули Хёнесса в его адрес. Глава немецкого гранда, в частности, назвал бразильского футболиста наёмником.

«Я очень лёгкий человек и задним числом не стану упрекать Хёнесса. В такие игры не играю. Но каждый осознаёт, что говорит, и должен затем жить с последствиями сказанного. Если бы я был президентом, возможно, и сам кое-что сказал бы публично. Правда, я бы не употреблял слова «наёмник». Мне слова Хёнесса были неприятны», — приводит слова Косты Sky Germany.