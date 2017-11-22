Зобнин стал лучшим игроком матча «Спартак» — «Марибор» по версии InStat

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, вышедший на замену во втором тайме, стал лучшим игроком матча против «Марибора» (1:1) по версии InStat (InStat Index – 331). За 20 минут, проведённых на поле, Зобнин успел осуществить 25 ТТД, из которых только 2 стали неудачными (8% брака).

«Это очень высокая эффективность для игрока, который больше времени провёл в атаке», — отмечает InStat.

Защитник «Спартака» Илья Кутепов в матче против «Марибора» стал лучшим по количеству и проценту выигранных единоборств (16 из 18 – 89%). В текущем сезоне РФПЛ Кутепов выигрывает 14,3 единоборства в среднем за 90 минут с эффективностью 69%.

«Спартак» в матче с «Марибором» более чем втрое превзошёл соперника по количеству передач в штрафную. Хозяева осуществили 49 передач с точностью 47%, а гости – 16 при 44% точности. До этой встречи спартаковцы отдавали в среднем 21 пас (48% точных) в матчах Лиги чемпионов. В этой встрече больше всех передач в штрафную выполнили Дмитрий Комбаров (12/6) и Квинси Промес (12/4).

Форвард «Спартака» Зе Луиш нанёс больше всех ударов в матче против «Марибора» (4, из них 1 в створ). В текущем сезоне РФПЛ Зе Луиш наносит 3,4 удара в среднем за 90 минут с точностью 33%.

«Спартак» в матче с «Марибором» значительно превзошёл соперника в силовой борьбе. Всего во встрече было зафиксировано 144 единоборства, 83 из которых выиграли спартаковцы (58%). После пяти матчей группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» в среднем выигрывает 53% единоборств. Примечательно, что в текущем сезоне РФПЛ команда демонстрирует тот же показатель – 53%.

«Спартак» в матче с «Марибором» восьмой раз в сезоне не удержал победу, ведя в счёте. Помимо двух ничейных матчей в Лиге чемпионов против словенской команды были потеряны очки во встречах РФПЛ с «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом», «Тосно», «Анжи» и «Ростовом». «Спартак» во всех турнирах текущего сезона пропустил 31 мяч, из которых 13 (42%) пришлись на концовки матчей (были пропущены после 75-й минуты).