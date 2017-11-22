Трофим: «Спартак» очень похож на «Манчестер Юнайтед» своим раздолбайством

Заслуженный артист России Сергей Трофимов, также известный под сценическим псевдонимом Трофим, сравнил футбольные команды, которые поддерживает, — «Манчестер Юнайтед» и «Спартак».

«Я всю жизнь болею за „Манчестер Юнайтед“. „Спартак“ — это моя вторая команда, за которой я слежу. Они очень похожи на „Манчестер Юнайтед“ своим раздолбайством. Если у них игра пошла, всё, их не остановить», — сказал Сергей.

Трофим также пошутил по поводу выступления сборной России на домашнем ЧМ-2018: «Понятно, что мы выиграем. Потому что у нас в воротах будет стоять Шойгу. Ой, это ж была тайна».