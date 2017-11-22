«Карабах» — «Челси»: текстовая трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 22 ноября, в Баку на стадионе «Олимпийский» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы С «Карабах» и «Челси». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Карабах» — «Челси».



Встречу 22.11.2017 рассудит португальская бригада арбитров во главе с Мануэлом Жорже Соуза.



По итогам 4 туров группового этапа «Карабах» занимает четвёртую строчку, а «Челси» находится на втором месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».



Ранее команды встречались друг с другом один раз. Матч проходил в Лондоне 12.09.2017 и завершился крупной победой «Челси» со счётом 6:0.

Конте: у «Челси» нет проблем с мотивацией, мы уважаем «Карабах»