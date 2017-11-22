«Арсенал» готов играть в манеже с «Уралом» 8 декабря в случае плохой погоды

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о возможности провести матч 20-го тура РФПЛ с «Уралом» в манеже.

«Мы вчера общались с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Пришли к выводу, что после предстоящего тура совместно примем решение. Для «Арсенала» главное – это здоровье футболистов. Зачем рисковать игроками? Если погодные условия не будут позволять, мы готовы сыграть в манеже. В любом случае мы вместе с «Уралом» примем решение», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Матч «Урал» — «Арсенал» состоится 8 декабря. Начало – в 17:30 мск.