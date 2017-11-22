Игроки сборной Нигерии получат бонус € 2 млн за выход на чемпионат мира—2018

Футболисты сборной Нигерии получат бонус в размере € 2 млн от своей федерации после того, как команда квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила представитель Футбольной федерации Нигерии Адемола Оладжире.

«Футбольная федерация Нигерии согласилась выплатить команде € 2 млн из € 8 млн, которые федерация ожидает от ФИФА», — цитирует L’Équipe Оладжире, занимающую должность директора по связям с общественностью организации.

Ранее Футбольная федерация Нигерии достигла с национальной командой соглашения по поводу бонусов на время выступлений на чемпионате мира—2018 в России.