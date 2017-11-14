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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Аргентины проиграла Нигерии в Краснодаре, ведя в ходе матча — 2:0

Футбол

В товарищеском матче на стадионе «Краснодар» сборная Нигерии одержала волевую победу над командой Аргентины — 4:2.

К 36-й минуте аргентинцы вели с разницей в два мяча — точными ударами отметились Эвер Банега и Серхио Агуэро. В концовке тайма Келечи Ихеаначо один мяч отыграл. В начале второй половины игры Алекс Айуоби счёт сравнял. А всего через несколько минут защитник «Амкара» Брайн Идову, вышедший на поле после перерыва и проводивший дебютный матч за сборную, вывел нигерийцев вперёд. На 73-й минуте окончательный результат установил Айуоби, оформивший дубль.

Из четырёх представителей «Зенита» в аргентинской сборной сегодня сыграл только один — полузащитник Эмилиано Ригони вышел на замену на 76-й минуте.

В другом товарищеском матче сборные Катара и Исландии в Дохе сыграли вничью — 1:1. При этом хозяева спаслись от поражения, забив в компенсированное время.

У исландцев второй тайм отыграл защитник «Ростова» Сверрир Ингасон, отметившийся жёлтой карточкой, а первый тайм на поле провёл защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 19:30 МСК
Аргентина
2 : 4
Нигерия
1:0 – Банега – 27, 2:0 – Агуэро – 36, 2:1 – Ихеаначо – 44, 2:2 – Айуоби – 52, 2:3 – Идову – 54, 2:4 – Айуоби – 73
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 19:30 МСК
Катар
1 : 1
Исландия
0:1 – Кьяртанссон – 26, 1:1 – Мунтари – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Сборная Аргентины — Футбол Сборная Исландии — Футбол Сборная Катара - Футбол Сборная Нигерии - Футбол ФК Зенит ФК Ростов ФК Рубин Брайн Идову Рагнар Сигурдссон Эмилиано Ригони
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