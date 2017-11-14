Сборная Аргентины проиграла Нигерии в Краснодаре, ведя в ходе матча — 2:0

В товарищеском матче на стадионе «Краснодар» сборная Нигерии одержала волевую победу над командой Аргентины — 4:2.

К 36-й минуте аргентинцы вели с разницей в два мяча — точными ударами отметились Эвер Банега и Серхио Агуэро. В концовке тайма Келечи Ихеаначо один мяч отыграл. В начале второй половины игры Алекс Айуоби счёт сравнял. А всего через несколько минут защитник «Амкара» Брайн Идову, вышедший на поле после перерыва и проводивший дебютный матч за сборную, вывел нигерийцев вперёд. На 73-й минуте окончательный результат установил Айуоби, оформивший дубль.

Из четырёх представителей «Зенита» в аргентинской сборной сегодня сыграл только один — полузащитник Эмилиано Ригони вышел на замену на 76-й минуте.

В другом товарищеском матче сборные Катара и Исландии в Дохе сыграли вничью — 1:1. При этом хозяева спаслись от поражения, забив в компенсированное время.

У исландцев второй тайм отыграл защитник «Ростова» Сверрир Ингасон, отметившийся жёлтой карточкой, а первый тайм на поле провёл защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон.