ЦСКА одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА, обыграв «Бенфику»

ЦСКА одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА. Подопечные Андрея Аксёнова взяли реванш за поражение в первом туре группового этапа у «Бенфики». 12 сентября «армейцы» уступили со счётом 1:5.

На сей раз в Москве удача была на стороне ЦСКА и столичные футболисты добились победы. Счёт в матче на 72-й минуте открыл Никита Мацхарашвили, а под занавес встречи почин одноклубника поддержал Виталий Жиронкин – 2:0.

Несмотря на победу, ЦСКА с тремя очками в активе остался на последнем месте в группе А. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».