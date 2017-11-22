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ЦСКА одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА, обыграв «Бенфику»

Футбол

ЦСКА одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА. Подопечные Андрея Аксёнова взяли реванш за поражение в первом туре группового этапа у «Бенфики». 12 сентября «армейцы» уступили со счётом 1:5.

На сей раз в Москве удача была на стороне ЦСКА и столичные футболисты добились победы. Счёт в матче на 72-й минуте открыл Никита Мацхарашвили, а под занавес встречи почин одноклубника поддержал Виталий Жиронкин – 2:0.

Несмотря на победу, ЦСКА с тремя очками в активе остался на последнем месте в группе А. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Юношеская лига УЕФА. 5-й тур
22 ноября 2017, среда. 14:00 МСК
ЦСКА U19
Москва, Россия
2 : 0
Бенфика U19
Лиссабон, Португалия
1:0 – Мацхарашвили – 72, 2:0 – Жиронкин – 85
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