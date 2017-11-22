Васин: не критиковал бы сильно «Бенфику» и заслуги ЦСКА не преуменьшал

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы строго играли в обороне, хорошо контролировали мяч. Низом всё проходило через центр поля. Натхо хорошо открывался в центре. Поэтому, думаю, так хорошо начали. Успевали накрывать атаки соперника, не давали им выходить в позиционную атаку.



Можно про любой матч сказать, что либо у одной команды были проблемы в атаке, либо другая хорошо подготовилась. Но одного без другого не бывает. Не критиковал бы сильно „Бенфику“ и наши заслуги не преуменьшал», — сказал Васин в эфире телеканала «Матч ТВ».