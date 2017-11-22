В. Березуцкий: Вернблум играет в атаке, ветеранам надо начинать двигаться вперёд

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Это сто процентов лучшая домашняя игра ЦСКА в групповом этапе текущего сезона. Мы готовились к игре тактически, провели много теорий. Работали над тем, как будем двигаться на поле. Плюс ещё сказалось, что на выезде нам было не очень приятно играть с „Бенфикой“, потому что лететь почти шесть часов. Мы знали, что „Бенфике“ будет у нас тоже тяжело после такого перелёта.



Как я оказался на ударной позиции в чужой штрафной при счёте 2:0? Опыт… Куда-то понёсся. Стой сзади, отдыхай, но нет, понёсся. Мог забить. К сожалению, не забил, но забью в следующий раз. Понтус играет в нападении, и я думаю, что ветеранам надо начинать двигаться немного вперёд. В обороне немного не успеваем, зато впереди — нормально», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».