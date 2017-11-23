Х. Алонсо: отставка Анчелотти удивила, но с Хайнкесом игра «Баварии» изменилась

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо признался, что его удивило решение руководства клуба об отставке Карло Анчелотти с поста главного тренера команды по ходу текущего сезона (в начале октября «Баварию» возглавил Юпп Хайнкес).

«Меня немного удивила отставка Анчелотти. Я выиграл под его руководством чемпионат Германии. Причём это был первый сезон Анчелотти у руля команды, когда он ещё только познавал немецкий футбол и философию игры «Баварии». О том, почему у него был неудачный старт в этом сезоне, не хочу говорить. Но кажется, что назначение Хайнкеса пошло команде на пользу. Под его руководством игра «Баварии» в кратчайшие сроки радикально изменилась. Можно почувствовать перемену атмосферы в команде и видеть её на лицах игроков. Все они сплочены», — цитирует Алонсо Sport Bild.