Роббен считает Хайнкеса гением и хочет, чтобы он остался наставником «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен хочет, чтобы главный тренер команды Юпп Хайнкес остался на своём посту и по окончании текущего сезона. Хайнкес сменил у руля немецкого гранда уволенного Карло Анчелотти, и его контракт с клубом в силе до лета 2018 года.

«Хайнкес – гений! Естественно, мы можем себе представить продолжение работы Хайнкеса у руля команды. Дела у нас идут отлично. Он знает, что необходимо в сегодняшнем футболе, в результате чего всё просто супер», — приводит слова Роббена Bild.

Сам Хайнкес уже неоднократно говорил, что не собирается продлевать контракт с «Баварией».