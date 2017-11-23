Неймар сравнялся с Ривалдо по количеству голов в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар довёл до 27 количество голов, забитых им в Лиге чемпионов, отличившись дублем в домашнем матче 5-го тура группового этапа с «Селтиком» (7:1). Тем самым бразилец сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с соотечественником Ривалдо. Из бразильцев в ЛЧ больше голов забил только Кака (30).



Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов среди бразильцев (данные официального сайта УЕФА):

1. Кака — 30 голов (5 — за «Реал», 25 — за «Милан»)

2-3. Ривалдо — 27 голов (22 — за «Барселону», 2 — за «Милан», 3 — за «Олимпиакос»)

2-3. Неймар — 27 голов (21 — за «Барселону», 6 — за «ПСЖ»)

4-5. Жардел — 25 голов (19 — за «Порту», 6 — за «Галатасарай»)

4-5. Джоване Элбер — 25 голов (22 — за «Баварию», 3 — за «Лион»)

6. Луис Адриано — 21 гол (20 — за «Шахтёр», 1 — за «Спартак»)

7-8. Роналдиньо — 18 голов (14 — за «Барселону», 4 — за «Милан»)

7-8. Жуниньо Пернамбукано — 18 голов (18 — за «Лион»)

9. Халк — 17 голов (7 — за «Порту», 10 — за «Зенит»)

10. Роберто Карлос — 16 голов (16 — за «Реал»).