Шац: «Зенит» не будет экономить силы перед матчем со «Спартаком»

Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором петербургская команда примет «Вардар».

«Вряд ли сегодняшний матч будет для «Зенита» лёгкой прогулкой: в еврокубках такие слова не применимы. У питерского клуба есть своя задача и есть всё, чтобы решить её, особенно дома. Лёгкая это будет прогулка или тяжёлый поход в лес, но зенитовцам вполне по силам сделать так, чтобы избежать проблем. Экономить силы перед матчем со «Спартаком» никто не будет. В «Зените» при такой тяжёлой конкуренции все, кто выходит на поле, должны доказывать своё право на место в основном составе. И до матча в Москве будет полноценный цикл в три дня на отдых, это не ситуация два дня на третий. Те футболисты, что выйдут на матч с «Вардаром», будут играть с полной отдачей.

Сегодня абсолютно всё в руках «Зенита». Класс футболистов у команд сильно отличается, поэтому все проблемы, которые могут возникнуть у питерцев, из области психологии. Но в этом смысле «Зенит» прекрасно подготовлен. Он имеет европейский опыт выступлений и понимает все осложнения от какой-то недооценки соперника. Я не верю, что команда Манчини недооценивает «Вардар». Я думаю, что «Зенит» выиграет с разницей в два мяча, поэтому пусть будет 2:0», — сказал Шац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Вардар». Начало — в 21:00 мск.